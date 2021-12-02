Загальний обсяг фінансування діяльності парламенту в 2022 році складе майже 2,7 млрд грн.

Верховна Рада прийняла в цілому постанову № 6367 "Про кошторис Верховної Ради України на 2022 рік".

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 286 народних депутатів при необхідній кількості 226 голосів.

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"Відповідно до пункту 35 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: затвердити кошторис Верховної Ради України на 2022 рік", - наголошується в документі.

Загальний обсяг фінансування діяльності Верховної Ради у 2022 році складе 2,689 млрд грн, у тому числі по загальному фонду – 2, 683 млрд грн, по спеціальному фонду – 6 млн грн.

Держбюджет на 2022 рік:

Верховна Рада 2 листопада 2021 року прийняла в першому читанні законопроект "Про державний бюджет України на 2022 рік".

1 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України зареєструвавши у Верховній Раді доопрацьований проект закону про державний бюджет на 2022 рік для розгляду у другому читанні.

2 грудня 2021 року Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроект про державний бюджет України на 2022 рік.

Автор: Богдан Слуцький