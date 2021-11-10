Двоє "Слуг народу" перемогли на проміжних виборах до Ради, ще один зайде до парламенту замість Ірини Верещук.

Центральна виборча комісія встановила результати проміжних виборів народних депутатів в округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

Як повідомляє прес-служба ЦВК, в окрузі №184 за Сергія Козиря від "Слуги народу" проголосували 62,6% виборців (21 тис. 365 голосів), відтак його обрано народним депутатом України.

Водночас в окрузі №197 народним депутатом обрано Віталія Войцехівського від "Слуги народу", за якого проголосувало 46,1% виборців (15 тис. 429 голосів).

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ЦВК затвердила заміну Верещук у Раді

Центрвиборчком також визнав обраним народним депутатом Сергія Кострійчука. Він зайшов до Ради замість Ірини Верещук, яку призначили віце-прем'єр-міністром - міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Через дострокове припинення її повноважень (як народного депутата) комісія визнала обраним Кострійчука, який на позачергових виборах 21 липня 2019 року був під №140 у виборчому списку партії "Слуга народу".

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Верховна Рада призначила Верещук віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та достроково припинила повноваження Верещук як народного депутата.

Раніше, 31 жовтня в округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) відбулися проміжні вибори народних депутатів.

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Автор: Антоніна Доломанжи