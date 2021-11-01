ЦВК вже оприлюднила перші результати підрахунку голосів, лідирують кандидати від "Слуги народу".

31 жовтня у двох мажоритарних виборчих округах - №184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області - відбулися довибори до Ради.

Читайте такожВибори у Харкові та у двох областях: спостерігачі фіксують протоколи "з майбутнього"На сайті ЦВК оприлюднено перші результати підрахунку голосів.

Так, за підсумками опрацювання 73,93% дільничних протоколів в окрузі №184 лідирує кандидат від "Слуги народу" Сергій Козир, у нього 65,18% голосів. На другому місці опинився Ігор Йосипенко від "Європейської солідарності" з 14,12%.

На окрузі №197 у Черкаській області підраховано 24,11% дільничних протоколів. Кандидат від "Слуги народу" Віталій Войцехівський набирає 47,16% голосів. Самовисуванець Владислав Голуб опинився на другому місці з 22,68%.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня, крім довиборів у Раду, у Харкові проходили вибори мера Харкова. За результатами екзит-полу Комітету виборців України, Ігор Терехов там перемагає. За нього віддали голоси 53,8% виборців, у Михайла Добкіна - 24,5%.

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Автор: Ольга Робейко