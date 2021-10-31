Одну жінку затримала поліція, вона фіксувала, хто та у який час виходив з виборчої дільниці.

На Черкащині виявили "смотрящих" зі списками, які чергували біля виборчих дільниць. Так звані "наглядачі" слідкували за голосувальниками на довиборах. Одну жінку, яка вела підозрілий список, допитала поліція.

Про це повідомляється на сайті Руху ЧЕСНО.

Так, у місті Золотоноша в Черкаській області поліція допитувала жінку, яка біля виходу з виборчої дільниці відмічала людей, які вже проголосували. У невідомої були списки з прізвищами, іменами та по батькові виборців, також там були зазначені номери телефонів осіб. Жінка робила відмітки з часом голосування та писала, хто не явився на вибори та захворів.

Читайте такожВибори в Харкові: стало відомо про інциденти на спецдільницяхМешканка Золотоноші розповіла Руху ЧЕСНО, що ця жінка контролювала виборців, які нібито голосували за конкретну людину. Повідомляється, що "наглядачі" вели "облік" людей, які віддали свої голоси за кандидата від "СН". Ця "смотряща" також нібито мала видати кошти усім особам, які були у неї в списку.

"Наглядачів" виявили не тільки в Золотоноші. Поряд, у селі Деньга, депутатка та колишня голова громади Лариса Головань сиділа біля дільниці та заповняла документи, які були дуже схожі на списки "смотрящих" у Золотоноші.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що станом на 12:00 явка на проміжних виборах народних депутатів у Херсонській та Черкаській областях становила майже 12%.

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Автор: Поліна Кузенко