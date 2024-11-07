Раніше в Кремлі заперечували, що Путін вітатиме Трампа.

Російський диктатор Володимир Путін публічно привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Відповідну заяву він зробив на засіданні політичного клубу "Валдай".

"Користуючись нагодою, я хочу привітати його з обранням на пост президента США. Я вже говорив, що ми будемо працювати з будь-яким главою держави, якому надасть довіру американський народ", - заявив Путін.

Крім того, російський диктатор запевнив, що йому "не соромно" самостійно зателефонувати Трампу, але він не робитиме цього тому, що західні лідери в певний момент перестали йому телефонувати самі.

Реакція Росії на перемогу Трампа

Як писав УНІАН, раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков публічно запевнив, що Путін не планує вітати Трампа з перемогою, але готовий до діалогу.

На додачу російське МЗС заявило, що в Москві "не мають ілюзій" щодо обраного американського президента, оскільки американські еліти нібито занадто русофобські.

Однак російські опозиційні ЗМІ з'ясували, що не тільки Путін, а й багато російських топ-чиновників таємно привітали Трампа з перемогою "через знайомих".

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