В МЗС РФ кажуть, що умови Кремля "є незмінними і у Вашингтоні добре відомі".

Перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа відображає невдоволення американців підсумками правління адміністрації Джо Байдена та передвиборною програмою Демократичної партії, запропонованої її поспішно висунутою кандидаткою в особі Камали Гарріс замість чинного глави держави. Пце йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії.

Там зазначають, що попри "потужну пропагандистську кампанію", нібито розв'язану проти Трампа демократами "з використанням адміністративного ресурсу за підтримки ліберальних ЗМІ", кандидат від республіканців, маючи за плечима досвід свого першого президентства, зробив ставку на справді хвилюючі виборців питання економіки та нелегальної міграції на противагу глобалістському курсу Білого дому:

"У цих умовах навіть хронічні вади американської "демократії" з її архаїкою та невідповідністю сучасним стандартам прямих, чесних та прозорих виборів не допомогли правлячому угрупованню запобігти поразці Гарріс".

Водночас у Кремлі вважають, що перемога Трампа не скасовує глибокого громадянського розколу США, де "електорат розділений майже порівну".

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"Фактично йдеться про протистояння демократичних та республіканських штатів, а також прихильників "прогресивних" та традиційних цінностей. Очікується, що повернення Трампа підштовхне посилення внутрішньої напруженості і посилення жорстокості між протиборчими таборами", - йдеться у заяві МЗС РФ.

Там також стверджують, що не плекають "ілюзій щодо обраного американського президента, який у Росії добре відомий, і нового складу Конгресу, де республіканці, за попередніми даними, беруть гору", адже правляча у США політична еліта, незалежно від партійної приналежності, нібито дотримується антиросійських установок і лінії на "стримування Москви".

"Ця лінія не схильна до коливань внутрішньополітичного барометра в США, чи йдеться про "Америку насамперед" у трактуванні Трампа та його прихильників або про "світопорядок, заснований на правилах", на чому "зациклені" демократи. Росія працюватиме з новою Адміністрацією, коли вона "пропишеться" у Білому домі, жорстко обстоюючи російські національні інтереси та орієнтуючись на досягнення всіх поставлених цілей спеціальної військової операції. Наші умови є незмінними і у Вашингтоні добре відомі", - резюмували у зовнішньополітичному відомстві Росії.

Вибори президента США 2024

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп став 47-м президентом США. Політик переміг у Вісконсині, тим самим набравши 277 голосів виборщиків, хоч для перемоги необхідно менше.

Трамп повернеться у Білий дім після чотирирічної перерви. Його конкурентка Камала Гарріс наразі має 224 голосів виборщиків. Шансів на перемогу у неї вже немає.

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