Раніше в Кремлі публічно заявили, що вітати Трампа з перемогою не мають наміру.

Російські еліти, зокрема президент Володимир Путін, таємно привітали Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Про це пише "Вёрстка" з посиланням на свої джерела в парламенті і Кремлі.

Стверджується, що привітання були спрямовані неофіційно - "через знайомих" по лінії російського МЗС. Крім Путіна, свої привітання надіслав заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, голова правління найбільшого в РФ банку "Сбер" Герман Греф, а також спікери обох палат російського парламенту Валентина Матвієнко і В'ячеслав Володін.

На думку співрозмовників "Верстки", така "неофіційна дружелюбність" російської влади пояснюється надією Кремля на те, що за Трампа Росія поліпшить своє становище у війні проти України.

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"Надії пов'язані насамперед зі скороченням допомоги Україні під час "спецоперації". А так Трамп, звісно, набагато договороздатніший і кращий для нас, ніж Гарріс", - заявив співрозмовник "Верстки" в російському парламенті.

Водночас у Кремлі не вірять у здатність Трампа закінчити війну між Росією та Україною за один день.

"А якими методами він це зробить? Пригрозить Путіну? Зеленському? Закінчити війну можна швидко тільки одним способом - припинити допомогу Україні різко", - вважає він.

Вибори у США: реакція Росії на перемогу Трампа

Як писав УНІАН, раніше спікер російського диктатора Дмитро Пєсков публічно запевнив, що Путін не вітатиме Трампа з перемогою, але готовий до діалогу. Він зазначив, що відносини США і Росії зараз у найнижчій точці історії, але все може змінитися.

Свою заяву опублікувало і російське МЗС. Там стверджують, що "не мають ілюзій" щодо обраного американського президента, оскільки керівна у США політична еліта, незалежно від партійної приналежності, нібито дотримується антиросійських установок і лінії на "стримування Москви".

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