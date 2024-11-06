Путін не вітатиме Трампа з перемогою, але готовий до діалогу, - Пєсков

Він наголосив, що відносини США та Росії наразі у найнижчій точці історії, але все може змінитися.

Російський диктатор Володимир Путін не збирається вітати Дональда Трампа із перемогою на виборах президента США.

Про це заявив його речник Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ. Зокрема, він назвав підсумки виборів у США "внутрішньою справою цієї країни".

За словами Пєскова, відносини РФ та США знаходяться на нижчій в історії точці, а їх подальша доля залежить від керівництва США. Будь-які звинувачення у втручанні у вибори США Кремль відкидає.

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Водночас Пєсков заявив, що Путін відкритий для контактів та діалогу зі США, коментуючи ймовірну телефонну розмову з Трампом. Кремль робитиме висновки про президентство Трампа за його першими заявами в контексті Росії та конкретними кроками.

"РФ буде судити по справах влади США, а евентуальні міркування щодо планів зупинити війну в Україні недоречні. Путін зберігає готовність до конструктивного діалогу зі США, але у Вашингтона настрій протилежний, чи зміниться він, буде ясно у січні", - сказав Пєсков, додавши, що США можуть сприяти завершенню війни.

Дональд Трамп переміг на виборах у США

Республіканець Дональд Трамп вдруге повернеться у Білий дім, набравши необхідну для перемоги кількість голосів виборників, пише The Hill.

За кілька годин Дональд Трамп оголосив про перемогу на президентських виборах у США під час звернення до своїх прихильників у Флориді.

Під час своєї промови перед виборцями Трамп заявив, що збирається завершити усі війни, зокрема й в Україні.

"Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було. Крім того, ми перемогли ІДІЛ", - заявив Трамп під час виступу у Флориді.

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