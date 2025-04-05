Подоляк вважає, що Зеленський "глибоко всередині війни і розуміє, як із неї виходити".

Президент України Володимир Зеленський має йти на свій другий термін. Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Він глибоко всередині війни і розуміє, як із неї виходити. Моя позиція залишається незмінною - Зеленський має йти на другий термін", - сказав він.

За його словами, Зеленський уже довів свою ефективність у зовнішній політиці та зможе забезпечити консолідацію партнерської підтримки для відновлення країни після війни.

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"У нього є всі шанси на перемогу", - додав Подоляк.

Можливість виборів в Україні

30 березня видання The Economist написало, що вибори в Україні можуть бути проведені вже в липні, а президент Володимир Зеленський нібито вже скликав нараду з цього питання. За даними джерел видання, підтвердження цієї інформації може з'явитися 5 травня.

Пізніше у Зеленського прокоментували інформацію ЗМІ про липневі вибори в Україні. Зокрема, в Офісі президента заявили, що у статті видання про те, що Зеленський готується йти на другий термін на президентських виборах у липні, міститься неправдива інформація.

А голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що не брав участі в такій нараді та заявив, що такої наради "не було взагалі".

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