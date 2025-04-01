Голова парламентської фракції "Слуга народу" Арахамія сказав, що "ніякі вибори не готуються".

В Офісі президента не було наради про підготовку до проведення виборів, про яку написало видання Economist.

Про це у коментарі Суспільному сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він зазначив, що не брав участі в такій нараді та заявив, що такої наради "не було взагалі".

"Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Парламентські партії і групи погодились, що вибори повинні пройти через 6 місяців після зняття воєнного стану. І в принципі, наша позиція не змінилася", - пояснив Арахамія.

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Матеріал Economist про вибори в Україні

30 березня видання The Economist написало, що вибори в Україні можуть бути проведені вже у липні, а президент Володимир Зеленський нібито вже скликав нараду з цього питання. За даними джерел видання, підтвердження цієї інформації може з'явитися 5 травня.

Вчора у Зеленського прокоментували інформацію ЗМІ про липневі вибори в Україні. Зокрема, в Офісі президента заявили, що у статті видання про те, що Володимир Зеленський готується йти на другий термін на президентських виборах у липні, міститься неправдива інформація.

Кілька джерел видання ВВС Україна в уряді та ОП вказали, що матеріал видання містить фейкову інформацію.

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