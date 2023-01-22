Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у разі передачі Україні американських винищувачів F-16, ці літаки могли б закрити частину українського неба від ракетних атак РФ.
В ефірі телеканалу "Київ" Ігнат наголосив, що F-16 навряд чи зможуть збивати ракети, які летять за балістичною траєкторією. При цьому, за його словами, крилаті ракети "могли б бути хорошими цілями для таких літаків". Крім того, американські винищувачі здатні закрити частину повітряного простору України.
"Це так і є у всіх країнах світу, що більшість країни перекривається саме авіаційними підрозділами. Є літаки, які стоять на бойовому чергуванні, і якщо з'являється загроза, вони піднімаються в небо і вилітають перехоплювати ракети", – пояснив речник Повітряних сил.
Ігнат зазначив, що засоби ППО захищають більш локальні об'єкти, такі як військові аеродроми, критична інфраструктура, урядові будівлі.
"Тому літаки там – більш основна частина ППО, ніж зенітні комплекси", – додав Ігнат.
Можливість передачі Україні F-16: що відомо
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстр заявив, що в його країні готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16. Однак для цього Київ повинен направити запит на передачу згаданої техніки.
Пізніше президент України Володимир Зеленський закликав учасників зустрічі у форматі "Рамштайн" не гаяти часу та надати Україні літаки F-16 та далекобійні ракети.
На пропозицію Нідерландів також відреагували у США. Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер сказав, що очікує на широку підтримку в США можливого рішення Нідерландів передати Україні винищувачі F-16.
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