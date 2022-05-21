Расмуссен закликав європейців негайно припинити імпорт нафти і газу з РФ.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував позицію уряду Німеччини щодо війни Росії проти України.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Handelsblatt.

Німеччина "занадто вагається, щоб поставити важке озброєння і ввести санкції", вважає він.

"Звичайно, Німеччина сильно залежить від імпорту російського газу, але я думаю, що чітка позиція федерального уряду змінила б всю динаміку в Україні. Нам необхідно німецьке лідерство", - сказав Расмуссен.

Расмуссен закликав європейців негайно припинити імпорт нафти і газу з РФ.

Позиція Німеччини щодо постачання зброї ЗСУ

Раніше український посол Андрій Мельник розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца. На його думку, глава федерального уряду, ймовірно, не бажає поставляти Україні важке озброєння.

"У нас таке враження, що канцлер не хоче робити цього. Є лише сім самохідних гаубиць, але немає ні танків Gepard, ні Leopard 1 ні БМП Marder. Всі вони вже були виведені з експлуатації Бундесвером і можуть бути передані нам оборонною промисловістю, без шкоди для Німеччини захищатися", - висловився дипломат.

Німеччиною заблокована також передача танків Т-72 зі Словенії.

"Це підступна логіка, яка залишає людей у біді", - зазначив Мельник.

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