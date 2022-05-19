У цьому випадку Путін побоявся б завдавати удару по країні Альянсу.

Якщо Україна вступить в НАТО, загроза ядерної війни зменшиться. Путін буде боятися рівнозначної відповіді, тому не завдасть удару по країні Альянсу.

Таку думку висловив посол України в Німеччині Андрій Мельник В інтерв'ю порталу Funke.

"Якщо Україна буде перебувати у складі НАТО, загроза ядерної війни знизиться. Тоді б Путін знав: якщо він завдасть по Україні удари ядерною зброєю, йому слід чекати відповідного ядерного удару. І це втримало б його від нападу", — заявив Мельник.

Посол також повідомив, що вступ України до Альянсу можна організувати так само швидко, як і у випадку з Фінляндією та Швецією. На думку дипломата, для інтеграції нашої країни в НАТО "потрібно лише суто політичне рішення".

Нагадаємо, у другій половині березня Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю, що просив керівництво Альянсу чітко повідомити, чи приймуть Україну через рік-два-п'ять або ж відповісти "ні". Йому заявили: "Ви не станете членом НАТО, але офіційно двері залишаться відкритими".

Загроза ядерного удару: що відомо

Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров опосередковано натякнув, що в майбутньому Росія може використати ядерну зброю проти України. А заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв погрожував країнам Заходу ядерною війною.

За словами Володимира Зеленського, загроза ядерного удару існує. Аналогічної позиції притримується президент і генеральний директор Національного американського фонду підтримки демократії Деймон Вілсон.

Зараз, згідно з даними української та іноземних розвідок, РФ не готує свої ракети з ядерними боєголовками. США і Британія вже повідомили Росії про миттєву відповідь у разі застосування ядерної зброї.

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