За словами президента Польщі, війна триватиме доти, доки міжнародна спільнота не допоможе Україні її закінчити.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав світ допомагати України не лише гуманітарно, але й мілітарно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Питання: що зробити, щоб цю війну закінчити? Насамперед, треба підтримувати Україну. Захисники України проявили себе хоробрішими, ніж світ думав, що вони є. Вони героїчно протиставилися великій російській армії... Вони (російська армія - УНІАН) погубили шапки, втікаючи з деяких міст поспіхом, і залишаючи свої БТРи, і боячись, що українці їх знищать", - сказав Дуда.

Він підкреслив, що ця війна є "поразкою Росії".

"Але Росія сильна. Там є багато народу. І ця війна буде тривати, якщо міжнародна спільнота не допоможе в закінченні цієї війни. А яким чином можна це робити? Постійно допомагаючи Україні. Не лише гуманітарною допомогою, яка дуже важлива, але також мілітарно підтримуючи Україну. Тому я звертаюся до цілого світу, щоб надавав мілітарну допомогу України", - наголосив президент Польщі.

Дуда додав, що Україні для боротьби потрібні зброя та сучасне обладнання.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня до Києва з неанонсованим візитом приїхав президент Польщі Анджей Дуда. Він виступив у Верховній Раді і став першим світовим лідером, який зробив це з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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