На думку українського дипломата, саме це є однією зі справжніх причин, чому канцлер Німеччини досі не приїхав до Києва з візитом.

Складається враження, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче постачати важке озброєння Україні попри рішення Бундестагу.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю RND.

Він нагадав, що рішення про передачу 30 зенітних танків типу Gepard було прийнято під час саміту на американській авіабазі "Рамштайн" в Німеччині наприкінці квітня. Але їх досі не надали, пояснюючи це нестачею боєприпасів.

"У нас таке враження, що канцлер не хоче робити цього. Є лише сім самохідних гаубиць, але немає ні танків Gepard, ні Leopard 1, ні БМП Marder. Усі вони вже були виведені з експлуатації Бундесвером і можуть бути передані нам оборонною промисловістю, без шкоди для Німеччини захищатися", - зазначив Мельник.

Він також зазначив, що заблокована передача танків Т-72 зі Словенії, оскільки Німеччина не запропонувала їй адекватної заміни.

Мельник вважає, що це схоже на затягування часу з боку Шольца.

"Складається враження очікування припинення вогню. Тоді тиск з боку Німеччини зникне і більше не буде потреби у сміливих рішеннях. Це підступна логіка, яка залишає людей в біді", - сказав Мельник.

Посол України вважає, що стурбованість Німеччини щодо того, що вона буде втягнута у війну, постачаючи Україні важке озброєння, дуже перебільшена.

"Німеччина тут діє не сама, а у координації з іншими західними партнерами. Американці роблять набагато більше, і навіть доволі стримана Італія вже доставила третій пакет зброї. Для мене єдиною причиною німецької позиції є те, що ехо старої політики щодо Росії все ще відлунює в багатьох владних кабінетах Берліна", - сказав Мельник.

На думку українського дипломата, табу на постачання Україні важкої зброї криється в канцелярії канцлера. Мельник додав, що саме це є однією зі справжніх причин, чому Шольц досі не приїхав до Києва з візитом.

"Він, схоже, не готовий остаточно втілити в життя історичне рішення про застосування важкого озброєння, хоча є рішення німецького парламенту, якому вже три тижні", - сказав Мельник.

Відповідаючи на питання щодо своїх позадипломатичних, різких висловлювань Мельник зазначив, що він усвідомлює пов'язані з цим ризики, але це є необхідним.

"Мою країну бомбардують, десятки тисяч людей гинуть у кривавій загарбницькій війні, яку розв'язала Росія. Якщо я висуваю вимоги вголос, я можу досягти більше для України, ніж пишучи дипломатичні телеграми, які часто залишаються без відповіді. Це питання життя і смерті, і кожен день має значення", - підсумував Мельник.

Нагадаємо, у середині квітня німецьке видання Bild повідомило, що після рекомендації канцлера Олафа Шольца міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, направленого Україною, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь у короткостроковій та середньостроковій перспективі. В результаті цього перелік можливого експорту озброєнь німецької військової промисловості в Україну скоротився з 48 до 24 сторінок.

Після цього в Німеччині заговорили про можливу відставку Шольца з посади канцлера. Невдоволення таким рішенням канцлера висловлювали як всередині коаліції, так і в опозиції.

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