Він нагадав, що з першого дня війни Туреччина ввела в дію Конвенцію Монтре, тим самим запобігши розширенню масштабів конфлікту.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив переконання, що переможців та переможених у війні не буде, у разі підписання мирної угоди.

Про це він сказав на саміті НАТО, передає Анадолу. "Туреччина виступає за якнайшвидше відновлення миру в регіоні", - сказав президент країни.

Він зазначив, що Анкара має намір наблизити закінчення війни в Україні та готова до посередницької ролі у цьому питанні.

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"Туреччина відразу застосувала Конвенцію Монтре і не допускає проходження військових кораблів через протоку. Тим самим, запобігши розширенню масштабів війни. Наслідки від кровопролиття між РФ та Україною, відчуває весь світ", - сказав Ердоган.

Він уточнив, що це позначається на продовольчому ринку та підвищує рівень інфляції до рекордного.

Турецький президент також розповів про внесок його країни в обмін полоненими між Україною та РФ і вихід із продовольчої кризи.

Він зазначив, що тема зернової угоди обговорювалася з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Туреччини.

"Термін дії угоди двічі продовжувався, що дозволило поставити на світовий ринок до 33 млн тонн зерна", - зазначив Ердоган.

Внесок Туреччини у завершення війни в Україні

З перших днів турецький президент Реджеп Таїп Ердоган пропонує свої посередницькі послуги для закінчення війни в Україні. Завдяки його зусиллям відбулося кілька обмінів військовополоненими, а також була досягнута домовленість про "зернову угоду".

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