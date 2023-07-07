Координація позицій по "формулі миру" та саміту НАТО – серед питань, обговорюваних лідерами.

Президент України Володимир Зеленський, який упродовж останніх днів перебуває з офіційними візитами за кордоном, після Словаччини попрямував до Туреччини на зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч лідерів відбувається напередодні завершення терміну дії "зерновій угоді" щодо розблокування українських чорноморськиї портів, у якій Анкара виступила посередником.

"Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по "формулі миру", саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами", – написав президент у Twitter.

Турецьке видання Hürriyet перед візитом Зеленського до Туреччини повідомляло, що Ердоган на зустрічі пропонуватиме українському лідеру посередництво у врегулюванні війни.

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Зустріч Зеленського з Ердоганом - що повідомлялося

Напередодні Директорат з комунікацій адміністрації Президента Туреччини анонсував зустріч лідерів в Стамбулі з прес-конференцією за підсумками. Востаннє лідери бачилися віч-на-віч в серпні 2022 року, коли президент Туреччини приїжджав до України разом з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Серпнева зустріч була першою зустріччу лідерів з моменту вторгнення російських окупантів до України.

Крім цього, сторони, як Зеленський інформував днем раніше на прес-конференції в Чехії, мали обговорити питання обміну полоненими і допомогу Туреччини в цьому питанні.

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