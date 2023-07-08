Вони детально обговорили ситуацію в Чорноморському регіоні і в Європі загалом.

Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив різні спільні проекти України та Туреччини.

Глава держави зазначив, що їх можна реалізувати разом, щоб посилити наші держави та дати і більше безпеки, і більше робочих місць, і більше зростання.

"Це стосується співпраці у військово-промисловому комплексі, у розвитку технологій, виробництва безпілотників, інших стратегічних галузей. Укладено й відповідні домовленості. Запросив Туреччину приєднатись до масштабної роботи в межах відбудови України, відбудови і трансформації. Вірю, що ми разом зможемо зробити ще більше, рятуючи життя і захищаючи стабільність", - сказав президент.

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Він зазначив, що вони детально обговорили ситуацію в Чорноморському регіоні і в Європі загалом.

"Маємо однакове бачення того, що ніхто не має права навʼязувати нашим державам і народам будь-що в Чорноморському регіоні, що не відповідає інтересам наших держав і народів. Чорне море – має бути простором безпеки та співпраці, а не війни та будь-яких криз чи так званих "заморожених конфліктів", які можуть у будь-який момент знов розпалитись та ударити по життю і людях", - підкреслив український лідер.

Зеленський подякував Туреччині за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

"Звичайно, торкнулися сьогодні ключових питань нашої співпраці в межах НАТО, зокрема підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі. Я в розмові підняв питання щодо запрошення України в НАТО, і я був радий почути, що Президент Ердоган сказав, що Україна заслуговує стати членом НАТО", - додав він.

Зустріч Зеленського і Ердогана - подробиці

7 липня Володимир Зеленський прибув до Туреччини на зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час прес-конференції з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО. Він розповів, що хоче збільшити термін "зернової угоди" для України на два роки.

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