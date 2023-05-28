Він сказав, що розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо обох країн.

Президент Володимир Зеленський привітав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою на виборах.

Звернення глава держави опублікував у мікроблозі Twitter. Крім того, президент додав, що розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи.

"Вітаю президента Туреччини Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах", - зазначив Зеленський.

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Вибори у Туреччині: підсумки

Як повідомляв УНІАН, Ердоган займав посаду прем'єр-міністра з 2003 по 2014-й роки і посаду президента протягом останніх 9-ти років.

Вперше за 20 років правління Ердогана в опозиційного кандидата Кемаля Киличдароглу був шанс на перемогу.

Сьогодні, 28 травня, відбувся другий тур виборів. Вдень у мережі з'явилися кадри, як Ердоган роздаває своїм прихильникам гроші і подарунки. Під час підрахунку голосів було опубліковано відео, на якому політик співає переможну пісню. ЗМІ пишуть, він також заявив, що "буде правити країною найближчі п'ять років".

Згодом остаточні результати підрахунку голосів оголосив голова центральної виборчої комісії Ахмет Єнер. Ердоган здобув перемогу і знову став президентом Туреччини.

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