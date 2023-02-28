Київ продовжує позбавлятися від вантажу договорів з Москвою

Кабінет міністрів у вівторок, 28 лютого, припинив дію угоди з Російською Федерацією про співробітництво у сфері розвитку пунктів пропуску через державний кордон. Україна вийшла також з угоди щодо постачання прикордонникам держав-учасниць Співдружності спеціальної техніки та інших матеріальних засобів.

"Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво і взаємодію у сфері розвитку пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон, підписану 18.10.2011 у м. Донецьку", - написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

При цьому він вказав, що Київ вийшов з угоди щодо пільгового постачання Прикордонних військ держав-учасниць Співдружності спеціальної техніки Прикордонних військ та інших матеріальних засобів, підписаної 9 вересня 1994 року в Москві.

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Україна вже розірвала з РФ ряд договорів - що відомо

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України, що стало поштовхом для розриву ряду договорів між державами.

Так, у лютому 2022 року Україна розірвала договір про цивільну авіацію та про використання повітряного простору в межах СНД. Уже в квітні Київ вийшов з угоди в рамках СНД щодо правил визначення походження товарів, а також вийшов з угоди про співробітництво і взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року.

22 травня 2022 року Верховна Рада підтримала вихід України ще з ряду угод СНД.

Влітку 2022 року розірвано Угоди про основні напрямки співпраці держав-учасниць СНД в області захисту прав споживачів.

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