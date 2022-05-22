Верховна Рада підтримала законопроект про денонсацію угоди, котра діяла з 1995 року.

Верховна рада денонсувала угоду між Україною і Росією про уникнення подвійного оподаткування.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, законопроект №0146 "Про денонсацію Угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків" підтримали 292 народних депутати.

Ця угода між державами діяла з 1995 року. Згідно з текстом законопроекту, здійснення процедур з денонсації угоди покладені на МЗС України.

Як повідомляється в пояснювальній записці до законопроекту, його прийняття обумовлено:

✔️ фактом військової агресії Російської Федерації;

✔️ фактом створення РФ окупаційних адміністрацій на території Донецької та Луганської областей;

✔️ порушенням зі сторони РФ принципів міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов'язань (Статуту ООН, Гельсінського Заключного Акту та інших документів Наради з безпеки і співробітництва в Європі, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією 1997 року, Базових угод про перебування Чорноморського флоту РФ на території України та інших).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада проголосувала за вихід України ще з низки угод СНД.

Так, 287 голосами депутати підтримали вихід України з Угоди про співпрацю у боротьбі з незаконною міграцією, а 274 - з Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-членів СНД у Великій вітчизняній війні.

У лютому Україна вийшла з угод про цивільну авіацію та про використання повітряного простору, укладених у межах СНД.

У квітня Україна вийшла з угоди у рамках СНД, яка стосувалася правил визначення походження товарів країн, що розвиваються.

Уряд схвалив рішення вийти з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справа від 15 квітня 1994 року.

Влітку 2021 року Україна вийшла з угоди про основні напрями співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів.

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