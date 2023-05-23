Михайло Подоляк зазначив, що одне із завдань - знайти новий формат міждержавних контактів.

Результат війни в Україні для цивілізованого світу вже відомий наперед. Країни готуються жити без Російської Федерації.

"Дипломатична активність несе дуже багато позитивних сигналів. Таке відчуття, що світ готує свої дії на період після українського контрнаступу. Я не помилюся, якщо скажу, що для всього цивілізованого світу результат цієї війни відомий, що вони його вже знають і зараз просто готуються до того, як вони будуть діяти після? Проговорюють свої перші кроки в новому світі, в якому немає Російської Федерації. Ви маєте рацію, що буде новий чудовий світ, де Росія в такому вигляді точно не буде існувати. Світ буде без нинішньої Росії", - розповів радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю УНІАН.

При цьому він вказав, що передчасно говорити про те, що контрнаступ ЗСУ вирішений з точки зору всіх позитивних результатів, які очікуються.

"Нам би хотілося, щоб вони були максимально швидкими і позитивними в повному обсязі, але тим не менше це важка робота, яку буде виконувати тільки українська армія", - зазначив радник глави ОПУ.

За його словами, також необхідно буде придумати нові формати міждержавного спілкування.

"З урахуванням досвіду цієї війни і того, що Росія показала, наскільки зневажливо можна ставитися до міжнародного права, як в будь-який момент ось цей крихкий мир може бути зруйнований. Ці нові формати повинні забезпечувати стабільність світової конструкції, щоб те чи інше спірне питання можна було вирішити в діалоговому дипломатичному режимі. На засіданнях G7 в Хіросімі прозвучали фундаментальні заяви, які визначають правильний фінал цієї війни. Лідери G7 кажуть, що ця війна безумовно повинна закінчиться абсолютним виведенням російських військ з території України. Це фіксація нового статус-кво. Якщо ви пам'ятаєте, до початку війни і навіть в середині дійсно розглядалася можливість якогось компромісу - залишити Росії частину територій. І взагалі робили вигляд, що не існує такої проблеми, як захоплення Криму. То зараз визначальними глобальне ВВП державами дуже жорстко і строго сказано, що Росія повинна забратися з території України в повному обсязі, і тільки після цього можна буде говорити про наступний етап існування цивілізації в таких-то правилах. Це дуже важливий момент, який говорить про те, що думка глобальних еліт змінилася. І Росія в цьому сенсі більше не існує", - пояснив Подоляк.

Крім того, він вважає, що країни-союзниці готові передати Україні далекобійні ракети, США заявили про готовність формувати легендарну авіаційну коаліцію, тобто Київ може розраховувати на отримання F-16.

"Все це кардинально змінює політичний ландшафт, в якому знаходиться Росія. Єдина тут проблема - сама Росія. РФ завжди була недалекою країною. Але, на жаль, вона лякала людей, тому вони не аналізували її поведінку і неправильно реагували на її ініціативи. І зараз Росія, залишаючись недалекою, не розуміє зміни в світі, що відбулися, та продовжує свою істерику. Країна, яка сама себе руйнує, яка абсолютно обнулена з точки зору впливу в економічному і військовому планах, продовжує продавати свою міфічну велич, що виглядає дуже огидно і абсурдно", - підсумував радник Єрмака.

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