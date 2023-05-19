Лідери готові домовлятися з Україною і зацікавленими країнами у безпекових питаннях.

Лідери країн "Великої сімки" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії) в перший день саміту в Японії закликали Росію припинити її агресію та негайно, повністю і беззастережно вивести війська з території України.

У спільній заяві вони наголосили, що "Росія розпочала цю війну і може припинити її". Водночас вони акцентували, що для досягнення справедливого миру в Україні є обов'язкові умови.

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"Ми наголошуємо, що справедливого миру не можливо досягнути без повного і безумовного виведення російських військ і воєнної техніки, і це має бути включено у будь-який заклик про мир", - зазначено у заяві.

Лідери "сімки" заявляють, що підтримують зусилля президента України Володимира Зеленського та його "формулу миру".

"З метою досягнення практично здійсненного післявоєнного мирного урегулювання, ми зберігаємо готовність досягнути домовленостей з Україною і зацікавленими країнами та інституціями щодо стійкої безпеки та інших зобов'язань, аби допомогти Україні захищати себе, забезпечити її вільне і демократичне майбутнє, та стримувати майбутню російську агресію", - сказано у заяві.

Лідери G7 заявили, що їхня підтримка для України "не похитнеться".

"Ми не стомимось у нашому зобов'язанні пом'якшувати незаконні дії Росії для усього світу", – сказано у заяві.

Саміт G7 і війна в Україні - що треба знати

Сьогодні в Японії стартував триденний саміт G7. Очікується, що участь в заході візьме президент України Володимир Зеленський.

Напередодні саміту повідомлялося, що Китай і Росія, які не були запрошені, та їхнє партнерство будуть в центрі уваги. Очікується, що лідери зосередяться на виробленні єдиної відповіді на загрози з боку Китаю.

Водночас увагу приділено війні в Україні. У спільній заяві лідери G7 домовились посилювати заходи з обмеження фінансування воєнної машини Російської Федерації. А перед заходом прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак передав російському диктатору Володимиру Путіну "пряме послання" про те, що лідери не мають наміру відступати в питанні щодо підтримки України в її боротьбі з російською агресією.

Також на саміті, на якому крім представників країн-членів "сімки" (Японія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Великобританія і США) також очікуються лідери з ЄС, Індії, Індонезії, Південної Кореї, В'єтнаму, Бразилії, Австралії, Коморських островів і Островів Кука, відбудеться обговорення військової допомоги Україні.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель анонсував обговорення передачі Україні винищувачів F-16.

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