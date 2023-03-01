Михайло Подоляк зазначив, що російський диктатор спирається на деякі "козирі".

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін намагається перетворити нинішню війну в Україні в затяжну. При цьому він вказав, що російський диктатор спирається на ряд "козирів".

При цьому він у своєму Twitter він перерахував обставини, на які сподівається Путін у війні з Україною:

затягування конфлікту;

виснаження західних економік;

внутрішні протиріччя в Україні;

маніпулятивні "антивоєнні" акції в різних країнах.

За його словами, метою російських акцій за кордоном є просування наративів про припинення вогню і відмову України від окупованих територій, що перетворює війну на затяжний конфлікт.

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Ситуація на фронті в Україні - що відомо

Українська авіація за минулу добу, 28 Лютого, завдала три потужних удару по місцях зосередження окупантів. При цьому на Бахмутському напрямку Військовий 93-ї бригади" Холодний Яр " повідомили про накопичення росіянами живої сили на околицях міста.

У свою чергу командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що на штурм міста-фортеці Бахмута ворог кинув найбільш підготовлені підрозділи найманців ПВК "Вагнера".

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