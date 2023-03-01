Особистий секретар Путіна відзначився своїм "багатослівним" коментарем.

Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков відповів на заяву радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка з приводу непричетності Києва до атак по Росії.

Сьогодні український політик прокоментував у своєму Twitter чутки про те, що російські системи РЕБ знищили "українські" безпілотники, які залетіли в повітряний простір Краснодарського краю та Адигеї з метою ударів по цивільних об'єктах.

Зокрема, Подоляк зазначив, що Україна не завдає ударів по території Росії, а "веде оборонну війну".

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Це викликало "багатослівну" реакцію з боку Пєскова. У коментарі пропагандистським ЗМІ він заявив, що Москва не вірить заявам Подоляка.

"Ми йому не віримо", - сказав Пєсков журналістам.

Атака БПЛА по Росії - що відомо

Зазначимо, що у вівторок, 28 лютого, Міноборони РФ звинуватило українську сторону в ударах по цивільних об'єкта РФ на території Краснодарського краю і Адигеї. Стверджувалося, що для своєї "диверсії" ЗСУ застосували БПЛА.

За словами губернатора Московської області Андрія Воробйова, один з "українських" дронів впав поблизу села Губастово в міському окрузі Коломна. Він ніби не дістався до своєї "мети", казали у РФ.

Про який саме об'єкт йдеться, чиновник не уточнив. Пізніше екстрені служби РФ підтвердили російським ЗМІ, що апарат впав поблизу газорозподільної станції. Вона розташовується в 100 км від Москви.

У зв'язку з цим Міноборони РФ оголосило про закриття повітряного простору над Санкт-Петербургом і Ленінградською областю й підняло в повітря свої винищувачі.

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