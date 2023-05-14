Зеленський отримав міжнародну премію імені Карла Великого у німецькому Аахені.

У німецькому Аахені президенту України Володимиру Зеленському вручили міжнародну премію імені Карла Великого за європейські заслуги, лауреатами якої цього року стали Зеленський та український народ.

Як передає кореспондент УНІАН, присутні у коронаційній залі ратуші Аахену перед церемонією вручення премії зустріли Зеленського стоячи та довготривалими оплесками.

На церемонії були присутні й лауреати премії минулих років, зокрема, члени білоруської опозиції та рідні білоруських політв’язнів - Світлана Тихановська, сестра Марії Колесникової Тетяна Хомич, дружина Валерія Цепкало Вероніка, а також екс-президентка Литви Даля Грибаускайте та інші.

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Із промовою перед врученням премії виступили канцлер Німеччини Олаф Шольц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Зокрема, Шольц згадав фразу із першого звернення Зеленського українському народові після початку повномасштабного вторгнення: "Президент тут".

"Рідко в історії такі декілька слів мали таку велику дію. Було зрозуміло, що український народ не схилиться перед російською агресією та вистоїть… І лише через це ми можемо бути зараз тут", - сказав канцлер.

Він зауважив, що вперше за всю історію вручення премії нею нагороджується президент та цілий народ. Крім того, Шольц нагадав, що Зеленський став президентом під гаслом "слуга народу", а відтак, на думку канцлера, став саме таким президентом - слугою народу. Він також підкреслив, що ця премія визначає поклоніння Європи перед мужністю українського народу та його президента.

"Україна - це Європа", - підсумував канцлер.

Водночас фон дер Ляєн наголосила, що українці захищають не лише Україну, а й Європу та її цінності - демократію, верховенство права, свободу слова і свободу визначати свою долю самостійно. Вона зауважила, що Україна надихає усю Європу та протягом майже 10 років неодноразово демонструє свою рішучість та прагнення до Євросоюзу.

"Україна втілює у собі все те, що означає європейська ідея. Це мужність, відстоювання своїх переконань, боротьба за цінності та свободу, боротьбу за мир та єдність. Тому я переконана, що Україна переможе, здобуде мир, а її мрія про місце у нашій європейській родині здійсниться", - додала президентка ЄК.

Своєю чергою, Моравецький сказав, що саме Україна захищає європейські кордони від російської агресії. На його думку, Зеленський є одним із найбільш видатних лідерів міжнародного масштабу цього сторіччя.

Після виголошення промов президенту Україні вручили саму нагороду. Як відомо, з 1950 року цю премію щороку присуджують тим, хто зробив видатний внесок у справу європейської єдності. Премія Карла Великого названа так на честь короля франків, засновника Священної Римської Імперії та вручається в Аахені, звідки він і правив, об’єднуючи Європу.

Про відзначення українців та президента цією премією стало відомо у грудні 2022 року.

Тоді на сайті премії наголосили, що український народ став жертвою "невимовно жорстокої російської агресивної війни, яка суперечить міжнародному праву", та на чолі з президентом Зеленським захищає "не лише суверенітет своєї країни та життя своїх громадян, а й Європу та європейські цінності".

Візит Зеленського до Німеччини

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішній візит Зеленського до Німеччини відбувся вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Зокрема, у Берліні президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмайєром та залишив у гостьовій книзі німецького президента подяку ФРН та її народові.

"У найскладніший час в новітній історії України Німеччина виявилася нашим справжнім другом та надійним союзником, рішуче стоячи поруч з українським народом у боротьбі за свободу і демократичні цінності", - написав Зеленський.

Президент також наголосив, що разом "ми переможемо і повернемо мир до Європи".

За даними ЗМІ, Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у Німеччині, може також відвідати Францію.

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