Президент України заявив, що не програв битву за залучення нової допомоги на підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україні вдасться побороти "паузу" в отриманні допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Зокрема, у президента України представники латиноамериканських ЗМІ в Буенос-Айресі запитали, чи засмучений він тим, що Україна може отримувати меншу фінансову підтримку від США.

"Я не засмучений, тому що цю битву я не програв. І я не та людина, ми не ті люди, які перед складнощами опускають руки", - наголосив Зеленський.

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Глава держави вважає, що якщо хтось починає панікувати і не вірити в перемогу, то має взяти себе в руки і рухатись далі.

"Я буду в Сполучених Штатах. У мене буде ряд зустрічей. І безумовно на запрошення президента Байдена. І ми будемо працювати над тим, щоби побороти на сьогодні цю паузу у допомозі Сполучених Штатів для України", - сказав Зеленський.

Водночас, президент висловив переконання: "Ми це поборемо. І не тільки це. Ми все поборемо".

Візит Зеленського в США - що відомо

11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочне робочий візит до США. Під час візиту він зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, а також проведе низку зустрічей і переговорів.

Президент України зосереджуватиме увагу на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору. Ключовими темами на переговорах стане продовження оборонної співпраці країн, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем протиповітряної оборони, а також координація зусиль у наступному році.

Нещодавно Байден знову закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Він наголосив, що якщо дати Росії перемогти, вона не зупиниться лише на Україні – бойові дії охоплять і країни НАТО.

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