Крім очних зустрічей з президентами країн Зеленський також телефоном спілкувався з главою Франції.

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом в Аргентині, провів зустрічі з президентом Еквадору Даніелем Нобоа, президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу, президентом Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю.

Прес-служба глави держави повідомила, що під час зустрічі з Нобоа Зеленський високо оцінив позицію Еквадору на підтримку резолюцій міжнародних організацій із засудженням російського вторгнення в Україну. Він запропонував еквадорській стороні долучитися до імплементації Української формули миру та взяти участь у наступній зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики в січні 2024 року, на якій, зокрема, заплановано обговорити підготовку першого установчого Глобального саміту миру.

Під час зустрічі президенти обмінялися думками щодо викликів, які виникають через дестабілізацію ситуації в різних частинах світу. Співрозмовники також обговорили можливості розвитку двосторонньої співпраці України та Еквадору, зокрема в безпековій сфері, цифровізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією. Окрему увагу було приділено перспективі організації саміту Україна – Латинська Америка.

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На зусторічі з Лакальє Поу український президент подякував за позицію Уругваю в межах Міжнародної морської організації на підтримку резолюції щодо впливу російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство, ухваленої в грудні поточного року. Зеленський високо оцінив участь представника Уругваю в третій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру та висловив сподівання на участь уругвайської сторони в четвертій зустрічі.

Окрему увагу під час розмови було приділено можливості проведення саміту Україна – Латинська Америка.

Пеньєю та Зеленський обмінялися думками щодо можливостей поглиблення торговельно-економічної співпраці України та Парагваю. Також обговорив імплементацію Української формули миру та висловив зацікавленість в залученні до цього Парагваю. Він висловив сподівання на участь якомога більшої кількості країн Латинської Америки в наступній зустрічі радників у січні 2024 року.

Усіх трьох президентів Зеленський запросив відвідати Ураїну з візитом.

Як повідомили в ОП українського президента, в Аргентині Зеленський також провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Він поінформував співрозмовника про ситуацію на полі бою й подякував за всю надану військову підтримку з боку Франції. Лідери двох держав обговорили деталі майбутнього оборонного пакета від Французької Республіки, який суттєво посилить вогневі спроможності України, та актуальні потреби нашої держави в озброєнні.

Крім того, Зеленський подякував лідеру Франції за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16. Президент України розповів про особливості функціонування "зернового коридору", яким попри всі зусилля Росії вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів.

Глава Української держави наголосив на важливості підтримки Європейською радою рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС. За його словами, наша держава виконала всі необхідні для цього рекомендації Єврокомісії.

Візит Зеленського до Аргентини - головні новини

7 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський приїде в Аргентину на інавгурацію новообраного глави цієї держави Хав'єра Мілея.

Вчора увечері прес-служба Офіса президента України повідомила, що дорогою до Аргентини для участі в інавгурації новообраного Президента Хав’єра Мілея Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою, яка стала першою в історії двосторонніх відносин із цією країною.

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