Український лідер вирушив у Вашингтон на запрошення американського колеги.

Президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського у Вашингтон під час телефонних переговорів 11 грудня. Три дні тому український лідер погодився. Це стане його першим візитом за кордон після російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Як зазначається на сайті Білого дому, під час брифінгу старший чиновник адміністрації Байдена повідомив, що українська сторона попередньо прийняла запрошення минулої п'ятниці, а у неділю Зеленський остаточно підтвердив візит.

"Цей візит підкреслить непохитну прихильність Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, зокрема через надання економічної, гуманітарної та військової допомоги", - заявили у Білому домі.

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У Білому домі підкреслили, що Байден не збирається тиснути чи штовхати Зеленського до переговорів з Росією, а навпаки працюватиме над тим, щоб Україна була у найкращій позиції за столом переговорів у майбутньому.

Візит Зеленського у США: що відомо

Вночі низка американських ЗМІ повідомила, що у середу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки.

Раптова поїздка Зеленського до США збігатиметься з наміром адміністрації Байдена відправити новий пакет допомоги в Україну, у який увійдуть зенітні ракетні комплекси Patriot.

За даними The Associated Press, сьогодні Сполучені Штати оголосять про новий пакет допомоги Україні на суму 1,8 мільярда доларів. У новий пакет вперше увійдуть системи ППО Patriot і високоточні керовані бомби для винищувачів.

Вранці Зеленський офіційно підтвердив візит у США. Президент планує зустрітися з Байденом та виступити у Конгресі.

Водночас у Білому домі підтвердили наміри США передати Україні батарею ППО Patriot. Вони увійдуть до пакету допомоги, про який Байден оголосить сьогодні.

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