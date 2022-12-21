Українських військових навчатимуть працювати із системою у третій країні.

У Білому домі підтвердили, що сьогодні президент США Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги України, до якої увійде батарея систем Patriot.

Як зазначається на сайті Білого дому, під час брифінгу старший чиновник адміністрації Байдена повідомив, що новий пакет допомоги США оголосять у день візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон, який відбудеться вже сьогодні.

"Президент Байден оголосить про новий значний пакет безпекової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів. Він міститиме дуже важливу нову позицію: батарею систем Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України. Ми навчатимемо українських військових, як керувати батареєю Patriot у третій країні. Це займе деякий час", - зазначив старший чиновник адміністрації Байдена.

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Patriot для України: що відомо

В інформаційному просторі вже кілька тижнів поспіль поширюється інформація про те, що США готують до передачі України системи ППО Patriot. До сьогодні цю інформацію офіційно не підтверджували.

Вчора низка американських ЗМІ повідомила, що у середу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки. Раптова поїздка збігатиметься з наміром адміністрації Байдена відправити новий пакет допомоги в Україну, у який увійдуть зенітні ракетні комплекси Patriot.

Сьогодні The Associated Press повідомило, що Сполучені Штати оголосять про новий пакет допомоги Україні на суму 1,8 мільярда доларів. У новий пакет вперше увійдуть системи ППО Patriot і високоточні керовані бомби для винищувачів.

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