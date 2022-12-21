Орієнтовно о 23:30 має розпочатись спільна прес-конференція президентів України та США.

Президент України Володимир Зеленський о 21:00 за київським часом прибуде у Білий дім для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Зокрема, о 21:00 за київським часом Байден зустрічатиме Зеленського у Білому домі. Про це повідомляється у публічному розкладі президента США.

О 21:30 має розпочатись двостороння зустріч Байдена і Зеленського. Орієнтовно о 23:30 має розпочатись спільна прес-конференція Байдена і Зеленського.

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Візит Зеленського у США: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Зеленський сьогодні, 21 грудня, відвідає Вашингтон.

За інформацією прес-секретаря президента Сергія Никифорова, на зустрічі з Байденом планується обговорення співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету та відновлення територіальної цілісності.

Президент України також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Візит Зеленського пов'язаний з оголошенням нового пакету військової допомоги Вашингтона Києву. У цей пакет увійде ЗРК Patriot.

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