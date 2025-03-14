Путін робить усе можливе, щоб саботувати дипломатію і втягнути всіх у безкінечні дискусії, коли одночасно його армія вбиватиме.

Російському диктатору Володимиру Путіну насправді не треба жодного перемир'я, а навпаки - він прагне продовжувати війну. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Вчора ми почули заяви Путіна – він висуває деякі умови, які чітко показують: він не хоче ніякого припинення вогню. Йому потрібна війна – це завжди було очевидним, і це є очевидним зараз", - переконаний Зеленський.

Як підкреслив глава держави, "Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою, він бреше про втрати, він бреше про справжній стан своєї економіки, яка постраждала від його недолугих імперських амбіцій, і він робить усе можливе, щоб дипломатія зазнала невдачі".

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Як зазначає Зеленський, "Путін не може вийти із цієї війни, бо тоді він залишиться ні з чим".

У зв'язку з цим, на думку президента України, саме тому російський диктатор "зараз робить усе можливе, щоб саботувати дипломатію, виставляючи надзвичайно складні та неприйнятні умови від самого початку, ще до припинення вогню".

"Путін спробує втягнути всіх у нескінченні дискусії так само, як він це зробив із "Мінськом", марнуючи дні, тижні й місяці на беззмістовні переговори, поки його зброя й далі вбиває людей. Кожна умова, яку висуває Путін, – це лише спроба заблокувати будь-яку дипломатію. Ось як працює Росія. І ми попереджали про це", - констатує Зеленський.

Як відзначив президент України, американська сторона запропонувала розпочати шлях до миру з безумовного припинення вогню.

"Потім, у період тиші, ми могли б підготувати надійний мирний план, покласти його на стіл, обговорити деталі та реалізувати його", - запевняє Зеленський.

Він підкресоює, що Україна готова.

"Ми вважаємо, що відповідальність наших партнерів полягає в тому, щоб забезпечити готовність Росії припинити війну – не шукати причин, щоб вона тривала ще тижні, місяці чи роки, а покласти їй край", - додав Зеленський.

На його переконання, Путін сам війну не завершить.

"Але сили Америки достатньо, щоб змусити його це зробити. Потрібні сильні кроки. Потрібен сильний тиск на єдиного, хто хоче продовжувати цю війну", - заявив Зеленський.

За його словами, саме це означає "мир завдяки силі".

Реакція Путіна на ідею про перемир'я

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Путін невизначено відповів на пропозицію Сполучених Штатів Америки припинити вогонь на фронті на 30 днів. Він знову заговорив про "усунення першопричини кризи", яке нібито має стати результатом перемир'я.

За словами Путіна, Росія підтримує "саму ідею закінчити конфлікт мирно" і він не виключає, що обговорить перемир'я з американським президентом Дональдом Трампом. При цьому Москва хоче, щоб на час перемир'я Україна не проводила мобілізацію і підготовку військовослужбовців, а також не отримувала від союзників озброєння.

Сьогодні, 14 березня, президент США Дональд Трамп повідомив, що вчора провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Як стверджував Трамп, в Курській області у повному російському оточенні перебувають тисячі українських військовослужбовців. У цьому зв'язку, президент США наполегливо просив російського диктатора Путіна "пощадити їхні життя".

Водночас, у Генеральному штабі ЗСУ спростували ці слова Трампа і наголосили, що загроза оточення Сил оборони України у Курській області відсутня.

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