Росіяни заради тиску на Україну та партнерів поширюють неправдиві повідомлення про нібито "оточення" українських підрозділів в Курській області.

Загроза оточення Сил оборони України у Курській області відсутня. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Повідомлення про нібито "оточення" противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів", - наголошується у повідомленні.

Водночас, наголошується, що ситуація за добу суттєвих змін не зазнала. Бойові дії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" продовжуються.

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"Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що українські воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї.

При цьому, від початку поточної доби на Курському напрямку відбувалося 13 бойових зіткнень.

"Загроза оточення наших підрозділів відсутня", - відзначається у повідомленні.

У зведенні Генштабу станом на 16:00 було сказано, що за поточну добу ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, та здійснив 98 артилерійських обстрілів.

Заява Трампа про Курщину

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 березня, президент США Дональд Трамп повідомив, що вчора провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Як стверджував Трамп, в Курській області у повному російському оточенні перебувають тисячі українських військовослужбовців. У цьому зв'язку, президент США наполегливо просив російського диктатора Путіна "пощадити їхні життя".

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