Обмежувальні заходи стосуються оборонно-промислової сфери.

Верховна Рада України підтримала рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації та Республіки Білорусь.

За відповідний проект постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2023 року (реєстраційний номер 10271) проголосувало сьогодні на засіданні парламенту 304 народних депутата.

Його вніс до ВРУ президент України Володимир Зеленський. Постановою передбачено застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері на 50 років.

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Йдеться про заборону проведення операцій з товарами і послугами, на міжнародні передачі яких поширюється дія закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", з резидентами РФ та РБ, у тому числі тих, що проводяться із залученням резидентів інших держав.

Також йдеться про зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів РФ та РБ за операціями, які стосуються військового призначення та подвійного використання.

Крім того, передбачається заборона передачі резидентам і резидентами РФ та РБ технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; заборона на здійснення резидентами РФ та РБ дій з одержання охоронних документів, здійснення інших дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, торговельні марки, сорти рослин, об'єкти авторського права). Йдеться і про заборону реєстрації і акредитації організацій колективного управління, засновниками яких є резиденти РФ та РБ.

Передбачено припинення дії спільних проектів та промислових програм у сфері безпеки і оборони, учасниками яких є резиденти РФ або РБ, щодо товарів військового призначення та подвійного використання.

Санкції проти РФ і Білорусі

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада, відповідно до указу президента україни Володимира Зеленського, застосовуються санкції до понад 100 фізичних та 37 юридичних осіб. Серед них, зокрема, екс-прем’єр-міністр України Микола Азаров, екс-міністр освіти і науки України Дмитро Табачник, російський гауляйтер в Криму Сергій Аксьонов, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник та колишній народний депутат України Олег Царьов.

Такод повідомлялося, що країни ЄС ввели санкції проти "Белавіа" у 2021 році після того, як у Мінську примусово посадили авіалайнер Ryanair, а потім заарештували опозиціонера Романа Протасевича, який перебував на його борту.

"Белавіа" заборонили літати в Євросоюз, а ірландські лізингові компанії розірвали угоди про оренду літаків, через що флот білоруської авіакомпанії зменшився вдвічі.

Державна білоруська авіакомпанія "Белавіа" планує замовити літаки російського виробництва. Гендиректор авіакомпанії Ігор Чергинець зазначив, що Білорусі закритий шлях в Boeing, Airbus, Embraer. Вони ведуть переговори щодо придбання в Росії літаків МС-21 і Sukhoi Superjet New (SSJ-100 NEW). За його словами, у 2024-2026 роки ці літаки мають встати на крило, піти в комерційну експлуатацію в авіакомпанії.

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