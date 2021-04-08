Залежно від питання, всеукраїнський референдум може призначатися Президентом України, Верховною Радою або проголошуватися Главою держави за народною ініціативою.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про всеукраїнський референдум» № 1135-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 26 січня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Зазначається, що закон був ініційований Зеленським, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, розв'язувати державні питання, а його імплементація збільшить можливості громадян брати участь в управлінні державою та дасть змогу істотно знизити напруження в суспільстві щодо складних питань.

«Всеукраїнський референдум є формою безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає у затвердженні громадянами України рішень шляхом голосування у випадках і порядку, встановлених Конституцією України та Законом України «Про всеукраїнський референдум», – йдеться в документі.

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Залежно від питання, всеукраїнський референдум може призначатися Президентом України, Верховною Радою або проголошуватися Главою держави за народною ініціативою.

«Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу», – наголосив Володимир Зеленський.

Закон про референдум: що відомо

26 січня Верховна Рада ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№3612), внесений президентом.

Документ визначає можливість проведення електронного референдуму, але лише після ухвалення окремого закону, який врегулює всю цю процедуру.

Відповідно до закону, референдум за народною ініціативою проголошується президентом відповідно до Конституції України. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 млн громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тис. підписів у кожній області.

Відповідно до закону, на референдум виноситься тільки одне питання.

Згідно із законом, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; питання загальнодержавного значення; питання про зміну території України за умови збереження територіальної цілісності нашої держави, а також про втрату чинності тим чи іншим законом України або окремими його положеннями.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права; питання щодо скасовування чи обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці. Не можуть виноситися на референдум і питання податків, бюджету, амністії, а також ті, що перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури чи суду.

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Автор: Денис Прядко