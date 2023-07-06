Болгарія, відповідно до декларації, зобов'язується надавати Україні політичну підтримку у питаннях вступу до НАТО.

Після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Болгарія стала 22-ою країною, з якою Україна формалізувала підтримку членства в Альянсі, пише у Facebook заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

"Болгарська сторона вітає значні досягнення України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема, щодо досягнення взаємосумісності з НАТО, підтверджує намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО, а також повністю підтримує Раду Україна-НАТО", – йдеться у документі.

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Болгарія, відповідно до декларації, зобов'язується надавати Україні політичну підтримку у питаннях вступу до НАТО.

"Разом з міжнародними організаціями, союзниками та партнерами Болгарія підтверджує готовність брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України", – зазначено в документі.

Саміт у Вільнюсі: що відомо

Самііт НАТО пройде в столиці Литви 11-12 липня. Президент США Джо Байден 9 липня має прибути до Лондона на зустріч з королем Чарльзом III і прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком. Потім він вирушить до Вільнюса.

Президент Литви Гітанас Науседа сказав, що країни-члени НАТО можуть знайти концепції, які не розчарують українців. Втім, керівник ГУР МОУ Кирило Буданов вважає, що "нічого особливого" не трапиться під час саміту.

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