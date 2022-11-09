Також на саміті представники країн обговорять зміцнення Північноатлантичного альянсу.

У липні 2023 року в Литві відбудеться саміт НАТО, серед питань порядку денного якого буде підтримка України.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг написав у Тwitter.

"Я дякую нашому дорогому союзнику Литві за готовність провести саміт НАТО 2023 у Вільнюсі 11-12 липня наступного року. Це буде можливість ще більше зміцнити наш Альянс, посилити підтримку України та вирішити ключові питання безпеки в цей критичний час", - написав він.

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Саміт НАТО-2022 - що відомо

Цьогорічний саміт НАТО відбувся в Мадриді 28-30 червня.

30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку. Тепер офіційне запрошення приєднатися до Альянсу мають оформити усі держави-члени.

Як наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, де-факто Україна вже є членом Альянсу, треба оформити це де-юре. Це має статися якнайшвидше і без ПДЧ, додав він.

2 жовтня президенти дев'яти країн Центральної та Східної Європи підписали спільну заяву щодо підтримки членства України в НАТО. Глави держав наголосили, що підтримують рішення саміту НАТО у Бухаресті 2008 року щодо майбутнього членства України.

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