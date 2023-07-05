Окремі країни приїдуть до Вільнюса зі своїми додатковими пакетами підтримки, зазначив очільник литовської держави.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що, попри інтенсивні дискусії між країнами НАТО, на саміті Альянсу у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які не розчарують Київ.

"Так, насправді... деякі питання ще не вирішені, але я думаю, що це питання найближчих днів, по суті - питання сьогоднішнього дня. У мене є відчуття, що ми ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців, і що вони скажуть більше, ніж ми звикли озвучувати ", - публікує заяву Науседи, зроблену 4 липня, LRT.

Литовський президент зазначив, що до Вільнюса приїдуть представники деяких країн НАТО із зобов'язаннями щодо надання гарантій безпеки для України і нагадав, що вже є домовленість про створення ради Україна - НАТО для посилення інтеграції Києва до Альянсу.

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"Для мене успіх означатиме, якщо ми скажемо більше, ніж на саміті в Бухаресті. Ми додамо те, що вже передбачили і що обов'язково буде в документах НАТО, це рада Україна - НАТО і двостороння допомога", - сказав він.

Науседа очікує, що окремі держави приїдуть до Вільнюса зі своїми додатковими пакетами підтримки.

"Президент Зеленський (Володимир Зеленський - Ред.), я сподіваюся, після прибуття до Вільнюса, дійсно отримає, можливо, не все з того, чого він очікує у своїх планах-максимумах, але він точно отримає багато чого", - сказав Науседа.

На думку президента Литви, підсумок саміту матиме результат "вищий за програмний мінімум".

"Але я не хочу забігати наперед. У всякому разі, точно є не одна, не дві і навіть не чотири держави, які, ну, хотіли б масштабнішого тексту, і саме зараз триває діалог між такими державами і більш обережними державами і, сподіваюся, він завершиться у взаємоприйнятний спосіб", - зазначив Науседа.

Він також пояснив, що зміниться завдяки створенню ради Україна - НАТО.

"Ми отримаємо дуже чітку платформу і водночас достатньо авторитетну і впливову платформу, щоб мати тісні ділові відносини між Україною і НАТО. Я вірю, що контакти між Україною і НАТО будуть активізуватися в усіх напрямках. ...У принципі, це вже відбувається, українці вчаться керувати західною технікою, технологіями, роблять це дуже швидко і, чесно кажучи, напевно дивують своїх союзників, освоюючи речі, на які йде вдесятеро більше часу... Це, я думаю, цей зв'язок зробить стосунки між Україною і НАТО ще більш гнучкими, і ми фактично почнемо готуватися до членства України в такий спосіб, моделюючи процеси, наче Україна вже є членом НАТО", - прокоментував Науседа.

Саміт НАТО у Вільнюсі - що вже повідомлялося

Напередодні, 4 липня, Гітанас Науседа закликав лідерів країн-членів НАТО на саміті у Вільнюсі бути сміливішими у розгляді питання майбутнього членства України в Альянсі.

Він зауважив, що це підвищить ефективність Києва на полі бою, тоді як Кремль сприйме будь-яку обережність як слабкість. Він порадив Альянсу не зважати на побоювання, що приєднання України спровокує РФ.

Литва підтримує членство України в НАТО. Під час візиту у Київ 28 червня Науседа заявив, що на саміті у Вільнюсі має бути "дуже ясно сказано, що Україна є частиною євроатлантичної архітектури НАТО і так само має бути відкрита дорога, як цього досягти".

Раніше Володимир Зеленський заявив, що чекає від липневого саміту НАТО оголошення чітких термінів вступу країни до Альянсу. Заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку Зеленський підписав наприкінці вересня минулого року.

Саміт НАТО запланований у Вільнюсі на 11-12 липня. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що на заході буде ухвалене рішення щодо пакета довгострокової допомоги Україні. За словами Столтенберга, у Вільнюсі "чітко заявлять, що майбутнє України з НАТО".

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