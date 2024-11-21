Вона визнала, що відмова від зобов'язання щодо статусу кандидатів для Грузії та України стало "ні" для надій цих країн.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель під час перебування на посаді перешкоджала швидкому вступу України до НАТО, оскільки боялася військової відповіді з боку правителя РФ Володимира Путіна. Про це йдеться у її мемуарах, уривки з яких публікує видання Die Zeit.

"Я зрозуміла бажання країн Центральної та Східної Європи стати членами НАТО якомога швидше", — пише вона про вирішальний саміт НАТО в Бухаресті в 2008 році, коли обговорювали про план отримання статусу кандидата на вступ для України та Грузії.

За словами Меркель, "прийняття нового члена має принести більше безпеки не тільки йому, але й НАТО". Вона ж побачила ризики щодо присутності Чорноморського флоту РФ на українському півострові Крим. Колишній канцлер пояснює, що такого поєднання з російськими військовими структурами не було ні з одним із кандидатів на членство в Альянсі. При цьому меншість українців підтримували цю ідею.

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"Я вважала ілюзією припускати, що статус кандидата на вступ захистив би Україну та Грузію від агресії Путіна, що цей статус мав би такий стримуючий ефект, що Путін пасивно сприйняв би розвиток подій. Чи можна було тоді уявити, що в надзвичайних ситуаціях країни-члени НАТО відповіли б військовою силою — матеріалами та військами — і втрутилися? Чи можна було б уявити, що як канцлер я попросила би німецький Бундестаг про такий мандат для нашого Бундесверу та отримала б підтримку більшості?" — пише вона у своїй у книзі.

В результаті, зазначає Меркель, був досягнутий компроміс, згідно з яким жодна з вказаних країн не отримала захисту від Альянсу.

"Той факт, що Грузія та Україна не отримали зобов’язання щодо статусу кандидатів, для них стало "ні" для їхніх надій. Той факт, що НАТО також запропонувала їм загальну обіцянку членства, для Путіна стало "так" членству в НАТО для обох країн та оголошенням війни", - підсумувала екс-канцлер.

Вступ України до НАТО - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що проти запрошення України до НАТО виступають сім країн. Серед них, зокрема, Німеччина, Сполучені Штати Америки та Угорщина. Хоча в Офісі Президента невдовзі цю інформацію спростували.

За словами постійного представника США при НАТО в адміністрації президента Джо Байдена Джуліанни Сміт, в Альянсі ще не досягли тієї точки, коли Україні зможуть надати запрошення.

Нещодавно нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти запрошення України до НАТО "просто зараз".

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що зараз немає жодного об'єктивного аргументу, чому б не дати Україні запрошення на членство в НАТО.

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