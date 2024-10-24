Олаф Шольц висловив свою думку стосовно першого пункту плану перемоги Зеленського, в якому йдеться про запрошення України до НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі він проти запрошення України в НАТО через повномасштабну війну, розпочату Росією, і що це питання зараз навіть не стоїть на порядку денному.

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В інтерв'ю ZDF політик зазначив, що наразі відсутня будь-яка необхідність "у якихось нових рішеннях", крім рішення про перспективи вступу України до Північноатлантичного альянсу, ухваленого на самітах у Вашингтоні та Вільнюсі.

Шольц підкреслив, що в цьому питанні він "чітко висловлює свою позицію" і він не змінить її, навіть незважаючи на те, що запрошення України до НАТО є першим пунктом плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Це ж стосується питання постачання німецьких крилатих ракет Taurus.

"Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, із цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством", - заявив Шольц.

За його словами, під час війни, що триває, необхідно ухвалювати "виважені дії", які мають не тільки гарантувати підтримку Україні, а й не допустити глобальнішого конфлікту, зокрема, між Росією і НАТО.

Запрошення України до НАТО - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що проти запрошення України до НАТО виступають сім країн. Серед них, зокрема, Німеччина, Сполучені Штати Америки та Угорщина. Хоча в Офісі Президента невдовзі цю інформацію спростували.

Крім того, США наразі не готові надіслати Україні запрошення до НАТО. За словами постійного представника США при НАТО в адміністрації президента Джо Байдена Джуліанни Сміт, в Альянсі ще не досягли тієї точки, коли Україні зможуть надати запрошення.

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