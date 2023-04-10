Парламентарі закликають скликати у рамках Вільнюського саміту НАТО засідання Комісії Україна – НАТО на рівні лідерів за участю президента України Володимира Зеленського.

Верховна Рада звернулася до НАТО із закликом здійснити необхідні кроки щодо прийняття України до Організації Північноатлантичного договору як повноправного члена.

Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, відповідне звернення до держав-членів НАТО, Парламентської асамблеї НАТО щодо членства України в Організації Північноатлантичного договору підтримало 352 депутата.

"Верховна Рада України..., наголошуючи на вагомому внеску України, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї, в безпеку євроатлантичного простору та за його межами, зокрема шляхом протистояння збройній агресії РФ, та на значному прогресі, якого Україна вже досягла на шляху євроатлантичної інтеграції..., закликає держави-члени НАТО і надалі підтримувати політику "відкритих дверей", відповідаючи на виклики сьогодення", - йдеться у зверненні.

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Крім того, депутати закликали держави-члени НАТО і Парламентську асамблею НАТО підтримати обґрунтовану за нинішніх надзвичайних обставин потребу України у набутті членства в НАТО.

"Парламенти держав-членів НАТО закликаємо: ухвалити відповідні рішення/резолюції, підтвердивши свою провідну роль у підтримці приєднання України до Організації Північноатлантичного договору; звернутися до урядів, з якими Україна розпочала відповідний переговорний процес, з пропозицією щодо ухвалення декларацій/заяв про підтримку євроатлантичних прагнень України; продемонструвати лідерство у виконанні рішень Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України", - додали парламентарі.

Також у Раді закликали держави-члени НАТО сприяти ухваленню під час весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у Люксембурзі важливих рішень, спрямованих на наближення України до майбутнього членства в НАТО, схваливши відповідну Декларацію про підтримку України.

Нардепи просять членів НАТО закликати уряди своїх держав підтримати заявку України на членство в НАТО та розпочати планування процесу приєднання України до Організації Північноатлантичного договору, а напередодні Вільнюського саміту НАТО сприяти формуванню в державах-членах спільного бачення модальностей і часових рамок вступу України до НАТО.

Членів НАТО парламентарі закликають уповноважити уряди своїх держав на вжиття всіх заходів для скликання у рамках Вільнюського саміту НАТО засідання Комісії Україна – НАТО на рівні лідерів за участю президента України Володимира Зеленського.

Вступ України до НАТО - що треба знати

В кінці вересні 2022 року українська влада подала заявку на вступ України до Організації Північноатлантичного договору за прискореною процедурою. Тоді генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс сконцентрований на допомозі України у війни з Росією.

Керівництво Альянсу напередодні назвало етапи, що мають передувати вступу України. Це, зокрема, реформи, антикорупційні заходи та перемога у війни, яку називають передумовою для будь-яких перемовин щодо вступу.

За інформацією FT, три країни (США, Німеччина, Угорщина) виступають проти надання Україні дорожньої карти до членства в НАТО під час саміту Альянсу в липні.

Водночас Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо офіційного запрошення Україні приєднатися до НАТО. За словами президента України Володимира Зеленського, це рішення Литви матиме продовження найближчими тижнями та місяцями.

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