Верховна Рада звернулася до НАТО із закликом здійснити необхідні кроки щодо прийняття України до Організації Північноатлантичного договору як повноправного члена.
Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, відповідне звернення до держав-членів НАТО, Парламентської асамблеї НАТО щодо членства України в Організації Північноатлантичного договору підтримало 352 депутата.
"Верховна Рада України..., наголошуючи на вагомому внеску України, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї, в безпеку євроатлантичного простору та за його межами, зокрема шляхом протистояння збройній агресії РФ, та на значному прогресі, якого Україна вже досягла на шляху євроатлантичної інтеграції..., закликає держави-члени НАТО і надалі підтримувати політику "відкритих дверей", відповідаючи на виклики сьогодення", - йдеться у зверненні.
Крім того, депутати закликали держави-члени НАТО і Парламентську асамблею НАТО підтримати обґрунтовану за нинішніх надзвичайних обставин потребу України у набутті членства в НАТО.
"Парламенти держав-членів НАТО закликаємо: ухвалити відповідні рішення/резолюції, підтвердивши свою провідну роль у підтримці приєднання України до Організації Північноатлантичного договору; звернутися до урядів, з якими Україна розпочала відповідний переговорний процес, з пропозицією щодо ухвалення декларацій/заяв про підтримку євроатлантичних прагнень України; продемонструвати лідерство у виконанні рішень Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України", - додали парламентарі.
Також у Раді закликали держави-члени НАТО сприяти ухваленню під час весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у Люксембурзі важливих рішень, спрямованих на наближення України до майбутнього членства в НАТО, схваливши відповідну Декларацію про підтримку України.
Нардепи просять членів НАТО закликати уряди своїх держав підтримати заявку України на членство в НАТО та розпочати планування процесу приєднання України до Організації Північноатлантичного договору, а напередодні Вільнюського саміту НАТО сприяти формуванню в державах-членах спільного бачення модальностей і часових рамок вступу України до НАТО.
Членів НАТО парламентарі закликають уповноважити уряди своїх держав на вжиття всіх заходів для скликання у рамках Вільнюського саміту НАТО засідання Комісії Україна – НАТО на рівні лідерів за участю президента України Володимира Зеленського.
Вступ України до НАТО - що треба знати
В кінці вересні 2022 року українська влада подала заявку на вступ України до Організації Північноатлантичного договору за прискореною процедурою. Тоді генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс сконцентрований на допомозі України у війни з Росією.
Керівництво Альянсу напередодні назвало етапи, що мають передувати вступу України. Це, зокрема, реформи, антикорупційні заходи та перемога у війни, яку називають передумовою для будь-яких перемовин щодо вступу.
За інформацією FT, три країни (США, Німеччина, Угорщина) виступають проти надання Україні дорожньої карти до членства в НАТО під час саміту Альянсу в липні.
Водночас Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо офіційного запрошення Україні приєднатися до НАТО. За словами президента України Володимира Зеленського, це рішення Литви матиме продовження найближчими тижнями та місяцями.