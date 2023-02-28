Генсек НАТО наголосив, що зараз важливо підтримати Україну, а після закінчення війни переконатися, що Путін не зможе продовжувати нападати на сусідів.

Країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) дійшли згоди щодо того, що Україна стане членом Альянсу, "але це довгострокова перспектива".

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін.

"Союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом нашого альянсу, але в той же час, що це довгострокова перспектива. Наразі питання полягає в тому, щоб забезпечити, щоб Україна здобула перемогу як суверенна, незалежна держава. А отже, треба підтримувати Україну", - сказав Столтенберг.

Відповідаючи на питання, чи повинне НАТО чи окремі країни-члени Альянсу надати гарантії безпеки Україні, Столтенберг зазначив, що союзники по НАТО, а також партнери організації надають безпрецедентний рівень військової підтримки Україні.

"Ми не учасники конфлікту, але ми повинні пам'ятати, що це таке. Це загарбницька війна, розпочата президентом Путіним проти України. Вони мають право захищатися. Це правильно, це закріплено в Статуті ООН, і ми маємо право допомогти підтримати Україну у відстоюванні права на самооборону", - сказав генсек Альянсу.

Столтенберг зазначив, що після закінчення війни слід переконатися, щоб подібна історія більше не повторилася й РФ не вторглася в Україну знову.

"Зараз важливо підтримати Україну. Наразі ніхто не зможе точно сказати, коли ця війна закінчиться, але коли вона закінчиться, ми повинні переконатися, що історія не повториться, і президент Путін не зможе продовжувати нападати на сусідів. І тому нам потрібно зміцнювати військовий потенціал України. Але також шукати механізми, які можуть гарантувати, що президент Путін, Росія не вторгнеться в Україну ще раз", - заявив генсек НАТО.

Він також наголосив, що "війна Путіна" проти України триває, і немає жодних ознак того, що він змінює свої плани. "Він хоче контролювати Україну і не планує миру, він планує ще більше війни. І тому надзвичайно важливо, щоб ми надавали Україні підтримку", - заявив Столтенберг.

Вступ України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг уже заявляв, що перед вступом до НАТО спочатку Україні треба перемогти у війні з Росією. Наразі головне завдання союзників Альянсу полягає в забезпеченні України озброєнням, боєприпасами та іншими необхідними поставками, потрібними для витіснення російських загарбників.

На початку вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку. Коментуючи цей крок нашої держави Столтенберг зазначив, що рішення про вступ мають схвалити всі 30 країн-членів блоку.

Нещодавно, на Мюнхенській конференції з безпеки, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтримав вступ України до НАТО, але наголосив, що до цього часу Київ повинен отримати гарантії безпеки. Він закликав завершити розробку таких гарантій до саміту НАТО в липні.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що Україна хотіла би мати гарантії безпеки на шляху до Організації Північноатлантичного договору. Він додав, що Україна продемонструвала свою потужність: як на полі бою, так і "в соціумі, який максимально підтримує цей геополітичний курс".

Наразі найбільш активним противником приєднання нашої держави до Альянсу виступає проросійський уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном. Нещодавно він заявив про загрозу ескалації через розширення Альянсу, але уточнив, що це не стосується Швеції і Фінляндії.

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