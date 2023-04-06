Парламентарі наголосили, що такий крок буде правильним стратегічним рішення Альянсу.

Сейм Литви до літнього саміту НАТО ухвалив резолюцію, яка включає офіційне запрошення Україні приєднатися до альянсу.

Як повідомляє прес-служба парламенту Литви, у документі йдеться про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі необхідно запросити Україну приєднатися до блоку. Підписання протоколів про членство та запуск процесу ратифікації пропонується провести, коли це дозволять умови.

Литовські парламентарі переконані, що такий крок буде правильним стратегічним рішення Альянсу у прагненні миру в Україні та Європі.

Відео дня

"Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо довести хибність тези про те, що Росія має право вето на членство України. Ми думаємо, що Україна сприятиме нашій безпеці, зробить НАТО сильнішим", - пояснив голова парламентського комітету у закордонних справах Жигімантас Павільоніс.

Крім того, резолюція зазначає необхідність посилити оборону у Балтійському регіоні, збільшити кількість війська НАТО у Литві до рівня бригади і покращити протиповітряну оборону країни.

Як відомо, саміт країн НАТО планують провести у Вільнюсі 11-12 липня. Литва вперше прийматиме 40 делегацій з країн-членів та партнерів альянсу.

Вступ України до НАТО

У вересні 2022 року Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, країни-члени Організації Північноатлантичного договору дійшли згоди щодо того, що Україна стане членом Альянсу, "але це довгострокова перспектива".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що наразі питання отримання "Плану дій для членства" (ПДЧ) вже не стоїть. Зараз питання лише в політичному рішенні з боку членів Альянсу.

Вас також можуть зацікавити новини: