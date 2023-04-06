Між східним і західним флангами НАТО ведуться напружені дискусії щодо прийняття України до Альянсу.

США, Німеччина та Угорщина виступають проти того, щоб дати Україні "дорожню карту" для членства в НАТО вже на липневому саміті Альянсу. Про розбіжності всередині блоку пише Financial Times.

Як розповіли журналістам неназвані чиновники, які брали участь у переговорах, Польща і країни Балтії хочуть запропонувати Україні більш тісні зв'язки з НАТО і чіткі заяви про майбутнє членство. Однак США, Німеччина та Угорщина цій ідеї противляться.

Видання зазначає, що раніше президент України Володимир Зеленський поставив ультиматум: він візьме участь у липневому саміті НАТО лише в тому випадку, якщо Україні представлять реальну схему для членства після війни.

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Зараз між східними і західними членами НАТО ведуться суперечки про те, як бути в цій ситуації.

Стверджується, що в березні генсек НАТО Єнс Столтенберг представив державам-членам документ з "практичними і політичними" пропозиціями для Києва. Тепер всередині Альянсу ведуться жорсткі дискусії про те, що можна пообіцяти Україні.

"У нас попереду кілька тижнів напружених переговорів, щоб закрити ці прогалини і домогтися політичного результату", — сказав один західний чиновник.

При цьому всі 31 член Альянсу згодні з тим, що питання вступу в НАТО України не є питанням короткострокової перспективи і не може серйозно обговорюватися, поки йде війна.

Як пише FT, США особливо наполягають на тому, що зараз потрібно зосередитися на короткостроковій військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі воюючій Україні. Вашингтон вважає, що дискусії про можливі післявоєнні політичні відносини тільки відволікають від поточних поставок боєприпасів.

"Вашингтон стурбований тим, що поглиблення зв'язків під час війни може підживлювати заяви Путіна про битву між Росією і НАТО і що Москва може призвести до ескалації конфлікту, в тому числі шляхом потенційного розгортання ядерної зброї", – пише FT.

Перспективи членства України в НАТО

Восени Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО, реагуючи на рішення Кремля про анексію українських територій півдня і сходу. Коментуючи це рішення, президент Зеленський заявив, що Україна вже стала частиною НАТО де-факто і потрібно просто формалізувати це де-юре.

Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що сьогодні Україні більше не потрібно отримувати так званий "План дій для членства" (ПДЧ), який їй не дали в 2008 році. Оскільки подано формальну заявку на вступ, зараз справа за політичним рішенням країн-членів НАТО.

Однак США, чия думка завжди враховується в Альянсі, попереджають, що Україні потрібно відповідати певним стандартам для вступу в блок. До того ж Вашингтон наполягає на тому, що спершу потрібно покінчити з війною.

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