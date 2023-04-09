За словами президента, рішення сейму Литви добиватися запрошення України до НАТО під час саміту Альянсу у Вільнюсі матиме продовження найближчими тижнями та місяцями.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що НАТО зможе гарантувати справжній захист Європи лише разом з Україною.

"Лише разом з Україною Альянс буде гарантувати справжній захист Європі від будь-яких посягань на життя народів, на існуючі кордони, міжнародний порядок, заснований на правилах. А ось без України складно уявити міцність", - сказав глава держави у вечірньому зверненні.

Він також зазначив, що рішення сейму Литви добиватися запрошення України до НАТО під час саміту Альянсу у Вільнюсі у липні матиме продовження найближчими тижнями та місяцями.

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"Вже працюємо над цим", – додав Зеленський.

Шлях України до НАТО: новини, які не можна пропустити

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Того ж дня генсек Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України в Альянс відчинені, але зараз увага зосереджується на підтримці захисту України від РФ.

4 квітня 2023 року генсек НАТО назвав етапи, які сприятимуть набуттю членства України в Альянсі, зазначивши, що передумовою для будь-яких майбутніх переговорів про членство України в Альянсі є перемога у війні з Росією. Також Україна повинна реалізувати реформи. Йдеться про антикорупційні заходи, верховенство права і права меншин.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що питання надання Україні Плану дій для членства в Північноатлантичному альянсі знято з порядку денного, тому що була подана заявка.

Крім того, видання FT пише, що три країни виступають проти надання Україні дорожньої карти до членства в НАТО на липневому саміті. Це США, Німеччина та Угорщина.

Водночас Сейм Литви ухвалив резолюцію, яка включає офіційне запрошення Україні приєднатися до НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі.

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