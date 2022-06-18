З політичних і процедурних причин можливо, що ЄС зрештою вирішить, що зараз той момент / фото УНІАН, Олександр Синиця

Після чотирьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Євросоюз може ухвалити рішення, що зараз не час для вступу України до ЄС.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

"Хоча більшість європейських країн твердо підтримують Україну і тою чи іншою мірою допомагали Зеленському в його військових зусиллях, далеко не факт, що його бажання буде виконано", – пише CNN.

Як йдеться у матеріалі, навіть у разі позитивного рішення, вступ України до ЄС може тягнутися десятиліттями.

"З політичних і процедурних причин можливо, що ЄС в кінцевому підсумку вирішить, що зараз не час. І навіть якби вони погодилися з думкою президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про те, що Україна має бути розглянута на предмет членства, можуть пройти роки, навіть десятиліття, перш ніж це стане реальністю", – йдеться в статті.

Кандидатство в ЄС:

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС. Офіційний Київ сподівається, що в червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

17 червня, Єврокомісія оприлюднила висновок, в якому рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

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