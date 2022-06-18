Рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

Після чотирьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Євросоюз може ухвалити рішення, що зараз не час для вступу України до ЄС.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

"Хоча більшість європейських країн твердо підтримують Україну і тою чи іншою мірою допомагали Зеленському в його військових зусиллях, далеко не факт, що його бажання буде виконано", – пише CNN.

Як йдеться у матеріалі, навіть у разі позитивного рішення, вступ України до ЄС може тягнутися десятиліттями.

"З політичних і процедурних причин можливо, що ЄС в кінцевому підсумку вирішить, що зараз не час. І навіть якби вони погодилися з думкою президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про те, що Україна має бути розглянута на предмет членства, можуть пройти роки, навіть десятиліття, перш ніж це стане реальністю", – йдеться в статті.

Кандидатство в ЄС:

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС. Офіційний Київ сподівається, що в червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

17 червня, Єврокомісія оприлюднила висновок, в якому рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

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