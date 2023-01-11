Бен Ходжес зазначив, що в Кремлі пам'ятають попередження Білого дому.

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес оцінив можливість застосування Російською Федерацією ядерної зброї. Він вважає, що такий варіант розвитку подій малоймовірний.

"Існує дуже мала ймовірність того, що Росія застосує ядерну зброю. Це не дає ніякої переваги на полі бою", - заявив американський військовий в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в Кремлі бояться "катастрофічних наслідків", про які їх вже попереджав президент США Джо Байден.

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Ядерні погрози Путіна - що відомо

З початку повномасштабної війни в Україні російські попагандисти неодноразово міркували про застосування Москвою ядерної зброї не тільки щодо України, а й західних країн. Крім того, погрози надходили й від самого президента Російської Федерації Володимира Путіна та чиновників.

У грудні минулого року російський диктатор заявив, що "загроза ядерної війни наростає", і уточнив, що Москва не використає ядерну зброю першої.

У свою чергу в Держдепартаменті США назвали ці погрози Путіна "пустопорожніми". Варто відзначити, що ще в листопаді в НАТО заявляли, що ризик ядерної війни "залишається низьким".

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