Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Росія поводиться безвідповідально і необачно.

Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні залишається низьким, хоча Росія поводиться безвідповідально і необачно.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю турецькому телеканалу NTV, зазначивши при цьому, що президент РФ Володимир Путін недооцінив підтримку України з боку НАТО і єдність Альянсу, зробивши великі стратегічні помилки.

"Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні є низьким, але наслідки будуть величезними, тому ми ставимося до цього дуже серйозно", - зазначив Столтенберг.

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"Ядерна зброя змінить характер конфлікту. У ядерній війні не буде переможців. Ми чітко даємо це повідомлення", - заявив Столтенберг, додавши, що ядерна позиція Росії залишається незмінною.

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Якщо Путін переможе, то це буде катастрофа не тільки для України. Якщо Росія здобуде перемогу в Україні, постраждає весь світ. Для всіх нас важливо, щоб перемогла Україна, а не Путін", - сказав генсек НАТО.

Війна в Україні та ядерний шантаж:

21 вересня президент Росії Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використає всі наявні кошти у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Росія знає про тяжкі наслідки у разі застосування ядерної зброї.

24 вересня віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС має серйозно поставитися до погроз президента РФ щодо можливості застосування ядерної зброї. За словами Борреля, війна досягла "небезпечного моменту".

28 вересня президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту діяти на випередження і не дозволити Росії реалізувати її катастрофічні сценарії. Президент закликав вживати превентивних заходів до Росії, яка здійснює ядерний шантаж.

30 вересня Столтенберг заявив, що ядерні загрози Путіна не зупинять НАТО від підтримки України у звільненні її територій.

Після пошкодження Кримського мосту в Кремлі ухилилися від прямої відповіді на питання про застосування ядерної зброї у відповідь на подібні події.

Пізніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ядерна доктрина поширюватиметься і на тимчасово захоплені території України, які РФ спробувала анексувати за підсумками фейкових "референдумів".

Експерти відзначають, що ядерні загрози Росії поки не виходять за рамки слів і реальна Підготовка до атаки не ведеться.

Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація на полі бою не вплине на рішення Росії щодо застосування ядерної зброї проти України.

Водночас американський лідер Джо Байден замислився, чому кремлівський диктатор продовжує говорити про ядерну зброю, якщо не збирається його використовувати.

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