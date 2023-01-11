На думку американського генерала, для того, аби позбавити ворога можливості безкарно здійснювати обстріли з глибокого тилу, Захід має надати Україні далекобійну зброю.

Генерал США у відставці Бен Ходжес заявив, що зупинити ракетні удари російських окупантів по критичній інфраструктурі України можна за допомогою ударів по місцях запуску ракет та дронів.

В інтерв'ю "РБК-Україна" генерал закликав українців припинити рахувати залишки російських ракет. За його словами, замість цього краще атакувати РФ у відповідь.

"Я більше не думаю над тим, чи можуть у росіян закінчитися ракети. Здається, їх лишається чимало. І також, здається, ще є сотні дронів, які поставив Іран. Тож ключові задачі: перше – робити все можливе для захисту населення. Друге – продовжувати вдосконалювати протиповітряну і протиракетну оборону. Третє - йти до джерел, тобто завдавати ударів по місцях, з яких запускаються ці ракети та дрони", - сказав Ходжес.

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На думку американського генерала, для того, аби позбавити ворога можливості безкарно здійснювати обстріли з глибокого тилу, Захід має надати Україні далекобійну зброю.

"Ми не можемо дозволяти Росії безкарно стріляти зі сховків. Обмеження Заходу щодо надання зброї більшої дальності ніж GMLRS, фактично дає Росії такі сховки", - пояснив екс-командувач військами США у Європі.

Ракетний терор РФ

З початку жовтня 2022 року Російська Федерація здійснила вже понад 10 масованих ракетних атак по критичній інфраструктурі України. Це призвело до постійних відключень світла у домівках цивільного населення.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що масовані ракетні атаки РФ по Україні не закінчаться. За його словами, РФ за добу може підготувати до застосування від 5 до 7 ракет. Тобто для формування боєкомплекту для масованого ракетного удару з проривом протиповітряної оборони рашистам потрібно приблизно 1,5-2 тижні.

У ЗСУ розповіли, чи можливо повністю захиститися від ракетного терору Росії. Сили ППО України знищують 70-90% цілей, проте 100% відсотків гарантій не дасть жодна система. На тлі так званого "затишшя" військова розвідка прогнозує нові ракетні атаки РФ по Україні найближчими днями.

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