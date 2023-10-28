Тимчасовий прем'єр-міністр автоматично став би лідером Росії, але є ряд гучних імен, які потенційно можуть посісти місце Путіна.

Термін правління президента РФ Володимира Путіна закінчується наступного року, однак при радикальних змінах до Конституції країни-агресора, внесених у 2020 році, диктатор зможе правити Росією до 2036 року.

Як йдеться в матеріалі The Independent, відтоді, як Путін взяв кермо влади в свої руки в 1999 році, він зарекомендував себе як один з найбільш ганебних політиків в сучасній історії, що володіє "порочною владою" в Росії.

Михайло Мішустін

Якщо Путін помре або раптово піде у відставку, у Ради Федерації є 14 днів, щоб оголосити дострокові президентські вибори. Тимчасово виконуючим обов'язки президента буде прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

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Однак дехто вважають його малоймовірним кандидатом на постійне призначення, враховуючи його недостатню популярність серед найближчого оточення Путіна.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв, відомий як один з найближчих союзників Путіна, вважається одним з його потенційних наступників. Раніше він працював президентом з 2008 по 2012 рік, перш ніж подати у відставку за попередньо узгодженою угодою.

Колись він вважався на Заході помірним голосом у Кремлі, але здобув репутацію поганого поліцейського Путіна, називаючи українців "тарганами" і висуваючи все більш войовничі загрози, пов'язані з ядерною зброєю.

Колишній професор права обіймав посаду прем'єр-міністра з 2012 по 2020 рік, перш ніж стати заступником Голови Ради Безпеки Росії.

Однак з роками вважається, що його підлегла роль при Путіні послабила його власну здатність консолідувати владу серед російської еліти.

Сергій Кирієнко

Кирієнко, який обіймає посаду першого заступника глави адміністрації з 2016 року і відомий як член найближчого оточення Путіна.

Передбачається, що, враховуючи його участь в недавно анексованих українських територіях, він має щоденний доступ до президента та підтримує хороші відносини з усіма основними ключовими гравцями серед політичної еліти Росії.

Однак, відкидаючи його шанси коли-небудь вийти на перший план російської політики, доктор Галеотті сказав, що йому краще працювати в якості "закулісного" оператора.

Сергій Шойгу

Враховуючи принизливу траєкторію української війни, Сергій Шойгу більше не є ймовірним кандидатом на роль наступника Путіна, незважаючи на його становище одного з найвпливовіших людей Росії. Міністр оборони колись був визнаний найпопулярнішим політиком після Путіна, і, як відомо, він близький до стриманого лідера, часто проводячи разом літні канікули.

"До вторгнення я б однозначно сказав Шойгу, але тепер його репутація заплямована вторгненням", — сказав британський політолог, старший науковий співробітник Інституту міжнародних відносин у Празі, колишній професор Центру міжнародних відносин Нью-Йоркського університету Марк Галеотті.

"Він як і раніше користується відносно високим рівнем громадської підтримки і довіри, і він феноменальний закулісний оператор. Дні, коли він міг бути президентом, можливо, минули, але як творець королів він все ще може бути дуже впливовим", - сказав Галеотті.

Микола Патрушев

Секретар Ради Безпеки Росії Патрушев знайомий з Путіним відтоді, як вони разом працювали в КДБ, і був головним стратегом під час вторгнення на Україну в 2014 і 2022 роках.

71-річний Патрушев є "одним з небагатьох людей, до яких прислухається Путін", а його син Дмитро також за чутками є потенційним наступником Путіна, враховуючи його посаду міністра сільського господарства.

Інші пропозиції включали мера Москви Сергія Собяніна, колишнього охоронця Олексія Дюміна та керівника апарату Дмитра Козака.

"Це має бути хтось, хто зможе створити коаліцію, хто зможе бути прийнятним як для технократів, так і для еліти безпеки", — сказав д-р Галеотті.

"Я думаю, що насправді російська система впорається з кризою досить швидко і стрімко, і ми побачимо наступну політичну еліту, яка прагне покласти край війні на Україні і конфронтації із Заходом. Путін, цілком ймовірно, стане цапом-відбувайлом за всі ці злодіяння", - зазначив Галеотті.

Війна в Україні та оточення Путіна

У липні 2023 року повідомлялося про те, що Путін не впевнений, що навколо нього згуртується російська еліта.

У серпні 2023 року частина російської еліти пішла на контакт. Найвпливовіші росіяни все більше розуміють, що пора готуватися до зміни режиму в РФ.

У вересні 2023 року після ударів по Криму і Москві у Еліт РФ змінився настрій. Російський опозиціонер Марк Фейгін заявив, що російська влада вже розуміє неминучість обнулення так званої "СВО".

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